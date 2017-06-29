Ученые рассказали, когда наступает "сексуальный расцвет"

По данным специалистов, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.

Ученые установили возраст, когда человек достигает "сексуального расцвета", пишет РЕН ТВ.

По их данным, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.

При этом представительницы прекрасного пола в возрасте до 40 лет, принявшие участие в исследовании, заявили, что лучший секс в их жизни был в 26 лет. А мужчины признались, что в их случае это произошло в 32 года.

Газета "Комсомольская правда" также уточняет, что с возрастом люди становятся более смелыми во время интимной близости и стремятся разнообразить свои занятия любовью чаще, чем молодое поколение.