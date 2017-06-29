Новости. Общество
23:34, 29 Июня 2017

Ученые рассказали, когда наступает "сексуальный расцвет"

По теме

ФОТО: Серена Уильямс – голая и беременная
29.06.17 21:30
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
29.06.17 20:20
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
29.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

По данным специалистов, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.

Ученые установили возраст, когда человек достигает "сексуального расцвета", пишет РЕН ТВ.

По их данным, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.

При этом представительницы прекрасного пола в возрасте до 40 лет, принявшие участие в исследовании, заявили, что лучший секс в их жизни был в 26 лет. А мужчины признались, что в их случае это произошло в 32 года.

Газета "Комсомольская правда" также уточняет, что с возрастом люди становятся более смелыми во время интимной близости и стремятся разнообразить свои занятия любовью чаще, чем молодое поколение.

По теме

ФОТО: Серена Уильямс – голая и беременная
29.06.17 21:30
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
29.06.17 20:20
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
29.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 5
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
2:22
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»