23:34, 29 Июня 2017
Ученые рассказали, когда наступает "сексуальный расцвет"
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По данным специалистов, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.
Ученые установили возраст, когда человек достигает "сексуального расцвета", пишет РЕН ТВ.
По их данным, и мужчины, и женщины вступают в наиболее приятные половые отношения в 33 года.
При этом представительницы прекрасного пола в возрасте до 40 лет, принявшие участие в исследовании, заявили, что лучший секс в их жизни был в 26 лет. А мужчины признались, что в их случае это произошло в 32 года.
Газета "Комсомольская правда" также уточняет, что с возрастом люди становятся более смелыми во время интимной близости и стремятся разнообразить свои занятия любовью чаще, чем молодое поколение.
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