Ученые рассказали о причинах имитации оргазма женщинами

По мнению ученых, женщина в это время просто скучает.

По утверждению группы американских сексологов, в результате проведенного широкомасштабного исследования им стало известно о природе имитации оргазма со стороны женщин. Отмечается, что данное явление слишком распространено среди представительниц прекрасной половины человечества.

Эксперты подчеркнули, что самой распространенной причиной имитации оргазма является затянутая интимная близость. Также женщины склонны изображать удовольствие во время скучного секса или в тот момент, когда они не расположены к интимной близости, пишет megatyumen.ru.

Ученые также определили, что оргазм имитируют и мужчины. У них на это одна причина - представители сильного пола не хотят обидеть партнершу. Только вот, зная физиологию мужчин, трудно представить, как им удается имитировать.