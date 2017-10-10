Ученые рассказали, почему нужно заниматься сексом при свете

Ученые из Университета Сиенны выяснили, что яркое освещение обостряет сексуальные ощущения и делает их в разы интенсивнее.

По словам итальянских специалистов, этому способствует активная выработка тестостерона, происходящая в освещенном помещении.



В эксперименте приняли участие 38 мужчин. У респондентов был низкий уровень либидо. Им назначили светотерапию. Половина добровольцев на протяжении двух недель каждый день проводила по полчаса в помещении с ярким светом. Как выяснилось, у последних произошло значительное повышение уровня тестостерона.



Ученые уверены, что не только солнечная погода, но и яркие лампы могут сделать гораздо приятнее сексуальную жизнь, пишет "Неформат".