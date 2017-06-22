23:30, 22 Июня 2017
Ученые советуют избавляться от похмелья с помощью секса
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Утренний секс является лучшим средством от похмелья, заявили специалисты из Бразилии.
В исследовании участвовали около 200 пар. После распития большого количества алкоголя накануне вечером им предстояло заниматься сексом с утра. После этого большинство из них отметили, что их физическое состояние улучшилось, пишет ФАН.
Эксперты пояснили, что во время близости у партнеров вырабатываются определенные гормоны: у мужчин тестостерон, а у женщин — пролактин. В обоих случаях эти процессы активизируют работу внутренних органов, которые выводят из организма токсины.
Ранее стало известно, что в NASA готовы заплатить добровольцам за занятия сексом в космосе.
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