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23:30, 22 Июня 2017

Ученые советуют избавляться от похмелья с помощью секса

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Утренний секс является лучшим средством от похмелья, заявили специалисты из Бразилии.

В исследовании участвовали около 200 пар. После распития большого количества алкоголя накануне вечером им предстояло заниматься сексом с утра. После этого большинство из них отметили, что их физическое состояние улучшилось, пишет ФАН.

Эксперты пояснили, что во время близости у партнеров вырабатываются определенные гормоны: у мужчин тестостерон, а у женщин — пролактин. В обоих случаях эти процессы активизируют работу внутренних органов, которые выводят из организма токсины.

Ранее стало известно, что в NASA готовы заплатить добровольцам за занятия сексом в космосе.

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