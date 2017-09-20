Учёные установили связь между сексом и агрессией

Учёные из Института неврологии Нью-Йоркского университета обнаружили, что связь между сексом и агрессией существует только в мозге самцов.

Об этом сообщается в статье, опубликованной исследователями в журнале Nature Neuroscience, передает "Лайф".

"Примерно 90% исследований, посвящённых агрессии, проводятся сегодня относительно самцов, а вот о самках в этом плане мало что известно. Оказалось, что клетки, управляющие половым влечением и агрессией, расположены у самок с разных сторон гипоталамуса. У самцов же эти клетки перемешаны и могут исполнять и ту и другую функцию", — отмечают учёные.

Самцы большинства млекопитающих более агрессивны и сексуально активны по сравнению с самками. Учёные предполагают, это связано не только с разным уровнем половых гормонов, но и с особенностями устройства мозга у представителей полов.