Ученые узнали, чем полезен отказ от секса

Ученые из Канады провели исследование, в результате которого выяснили, чем отказ от секса полезен в отношениях.

Эксперты провели опрос в два этапа. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behaviour.

В первом этапе исследователи опросили 185 человек. Выяснилось, что отношениями больше удовлетворены те, кто адекватно воспринимает отказ от секса, если того в данный момент не хочет партнер. Однако те, кто воспринимает отказ близко к сердцу, меньше удовлетворены отношениями. Причем эта тенденция действует для обоих полов.

Во втором этапе ученые опросили 255 семейных пар. Вопрос был тот же — насколько партнер готов чутко воспринять позицию возлюбленного или возлюбленной. В этом случае выяснилось, что женщины сильнее нуждаются в партнере, который готов «попридержать коней» — чутко отнестись, если возлюбленная не хочет интимной близости в тот или иной момент времени. Чаще всего такое встречается у пар, которые планируют завести детей.