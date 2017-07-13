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Новости. Общество
23:30, 13 Июля 2017

Ученые выяснили, что занятия сексом способны замедлить старение у женщин

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Американские ученые выяснили, как женщины могут эффективно замедлить процессы старения в организме. Как оказалось, ради этого необходимо минимум раз в неделю заниматься сексом.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Санфранциско на протяжении одной недели исследовали образцы крови у более чем 100 женщин, находившихся в долгосрочных отношениях. Ученые проанализировали качество их сексуальной жизни, количество конфликтных ситуаций с партнером и их поддержку.

Кроме того, ученые вычислили длину теломер в их крови, которые являются своего рода "колпачками" на конце нитей ДНК. Как выяснилось, при регулярных занятиях сексом теломеры удлиняются, что считается признаком хорошего состояния здоровья, более продолжительной жизни и замедленных процессов старения в организме.

Для того, чтобы продлить свою молодость, достаточно заниматься сексом хотя бы раз в неделю. В этом случае теломеры удлиняются вне зависимости от того, удовлетворена ли женщина своими отношениями и часто ли происходят конфликты в семье. Помимо этого, при регулярном сексе укрепляется иммунная система и уменьшается стресс, что также замедляет процесс старения, пишет Ruposters Life.

Ученые отмечают, что укороченные теломеры со временем способствуют хроническим дегенеративным заболеваниям, которые могут привести к преждевременной смерти. Об этом заявил один из авторов исследования Томас Кабеза де Бака.

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