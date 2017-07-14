Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
17:40, 14 Июля 2017

Ученые выяснили: кто ходит по дому голым, тот умнее других

По теме

Российские ученые создали самый сложный в мире компьютер
14.07.17 18:40
"Сбормобиль" в это воскресенье примет у петрозаводчан только макулатуру
14.07.17 18:20
В Иркутске пассажира задержали за чтение книги
14.07.17 17:20
Все новости
Загрузка...

Если вам нравится отдыхать дома после работы, валяясь на диване в трусах и майке (или вообще без ничего!), это говорит о вашем высоком уровне интеллекта, сообщает okok.lif.

Да-да, вы все правильно прочитали! Поэтому если вам нравится стягивать с себя одежду при первой же возможности (конечно, не нарушая при этом правил приличий), то можете себя с этим поздравить!

Недавнее психологическое исследование, направленное на выявление личностных особенностей людей, установило прямую взаимосвязь между высоким уровнем интеллекта человека и степенью его "раздетости" дома.

Ученые использовали всемирно известную шкалу "Большой пятерки", чтобы определить умственные способности тех, кому нравится ходить дома максимально раздетым или вообще голым. Известно, что есть 5 основных факторов, определяющих личность человека: экстраверсия, добросовестность, нейротизм, открытость к опыту и доброжелательность. Использование этой шкалы позволило исследователям по-новому взглянуть на поведение, связанное с желанием ходить дома голышом.

Бенджамин П. Чепмен и Льюис Р. Голдберг исследовали привычки множества людей. Они выяснили, что доброжелательные люди с большой вероятностью будут петь, принимая душ.

Оказалось, что экстраверты гораздо чаще, чем интроверты, разговаривают по телефону во время вождения. Также психологи узнали, что добросовестные граждане обычно предпочитают на завтрак что-то остренькое.

Но больше всего ученых поразило то, что люди, отличающиеся высоким уровнем интеллекта, предпочитают ходить по дому максимально раздетыми!

Ух ты! Получается, если кто-то неожиданно застукал вас дома в обнаженном виде, можно этого совершенно не стесняться! Почему? Да потому, что теперь вы всегда можете сослаться на то, что именно так поступают все умные люди!

По теме

Российские ученые создали самый сложный в мире компьютер
14.07.17 18:40
"Сбормобиль" в это воскресенье примет у петрозаводчан только макулатуру
14.07.17 18:20
В Иркутске пассажира задержали за чтение книги
14.07.17 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-07-14 18:39:25
...то есть у нас много дураков.
новый
2017-07-14 17:56:07
В сентябре все станут дураками
Беня
2017-07-14 17:44:53
О как! Британским коллегам в голову лезут глупости ещё почище моих...
Доктор Лень
2017-07-14 18:21:53
Беня, они "исследовали" одного только У.Черчилля и на том сделали обобщение. Т. н. "британские учёные".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
10.07.2017, 10:28
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
11.07.2017, 13:56
ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz
10.07.2017, 08:56
ВИДЕО: На трассе "Кола" в ДТП погибли пять человек, в том числе девушка из Карелии

Аналитика

Сегодня 15:10
Политкухня
"Выборы объявлены, но их как будто и нет" 1
Эксперты попытались понять, почему губернаторская кампания в Карелии такая скучная.
Отсутствие преступления в деле "Петропита" доказывает даже обвинительное заключение 12
Сегодня 13:04
Если не врать и не воровать 16
13.07.2017 10:26
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

На какой отдых у вас хватает денег?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Человек-паук: Возвращение домой
Планета Обезьян: Война
Блокбастер
Черная вода
Трансформеры: Последний рыцарь
Выстрел в пустоту
Дикая история
На старт! Внимание! Лето!
Summer Voice
Экватор лета
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»