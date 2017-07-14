Ученые выяснили: кто ходит по дому голым, тот умнее других

Если вам нравится отдыхать дома после работы, валяясь на диване в трусах и майке (или вообще без ничего!), это говорит о вашем высоком уровне интеллекта, сообщает okok.lif.

Да-да, вы все правильно прочитали! Поэтому если вам нравится стягивать с себя одежду при первой же возможности (конечно, не нарушая при этом правил приличий), то можете себя с этим поздравить!

Недавнее психологическое исследование, направленное на выявление личностных особенностей людей, установило прямую взаимосвязь между высоким уровнем интеллекта человека и степенью его "раздетости" дома.

Ученые использовали всемирно известную шкалу "Большой пятерки", чтобы определить умственные способности тех, кому нравится ходить дома максимально раздетым или вообще голым. Известно, что есть 5 основных факторов, определяющих личность человека: экстраверсия, добросовестность, нейротизм, открытость к опыту и доброжелательность. Использование этой шкалы позволило исследователям по-новому взглянуть на поведение, связанное с желанием ходить дома голышом.

Бенджамин П. Чепмен и Льюис Р. Голдберг исследовали привычки множества людей. Они выяснили, что доброжелательные люди с большой вероятностью будут петь, принимая душ.

Оказалось, что экстраверты гораздо чаще, чем интроверты, разговаривают по телефону во время вождения. Также психологи узнали, что добросовестные граждане обычно предпочитают на завтрак что-то остренькое.

Но больше всего ученых поразило то, что люди, отличающиеся высоким уровнем интеллекта, предпочитают ходить по дому максимально раздетыми!

Ух ты! Получается, если кто-то неожиданно застукал вас дома в обнаженном виде, можно этого совершенно не стесняться! Почему? Да потому, что теперь вы всегда можете сослаться на то, что именно так поступают все умные люди!