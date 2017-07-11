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Новости. Общество
18:40, 11 Июля 2017

Ученые выяснили, почему депрессия по-разному влияет на мужчин и женщин

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Британские нейрофизиологи раскрыли серьезные различия в том, как мозг мужчин и женщин реагирует на депрессию, что следует учитывать при борьбе с тяжелыми формами этой болезни.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychiatry, сообщает РИА Новости.

"Мужчины чаще страдают от постоянной депрессии, тогда как для женщин характерен эпизодический характер приступов подавленного настроения. Кроме того, развитие депрессии у мужчин обычно ведет к более серьезным, чем для женщин, последствиям, таким как злоупотребление наркотиками и суицид", — рассказывает Цзи-Ю Чуан из Кембриджского университета.

Подобные соображения, по словам Чуан, заставили ее команду проследить за тем, как работает мозг депрессивных мужчин и женщин и попытаться найти различия в работе нервной системы у представителей сильного и слабого пола.

Для этого британские ученые собрали группу из примерно трех десятков подростков и ста девушек, половина из которых страдала от тяжелых форм депрессии, а остальные были полностью здоровыми. Все добровольцы согласились пройти несколько простых тестов, в рамках которых они должны были прочитать слово, появляющееся на экране на долю секунды, понять, является ли оно позитивным или негативным, и нажать соответствующую кнопку.

Такой тест, как объясняют ученые, является стандартной проверкой на депрессию – люди, страдающие от подавленного настроения, гораздо хуже справляются с определением эмоциональной окраски слов, чем здоровые индивиды. Во время этих тестов биологи следили за работой мозга добровольцев, используя обычный магнитно-резонансный томограф.

Эти наблюдения раскрыли несколько интересных различий в работе мозга мужчин и женщин, которые могут объяснять то, почему женщины чаще страдают от депрессии, а для мужчин ее приобретение чаще заканчивается более серьезными последствиями.

К примеру, ученые обнаружили серьезные расхождения в уровне активности в отдельных участках коры мозга, таких как надкраевая извилина и задняя часть поясной извилины. Оба эти участка связаны с обработкой речи и восприятием мыслей окружающих людей, а также с работой сознания и эпизодической памяти. Кроме того, у подростков, страдавших от депрессии, нервные клетки в мозжечке и в остальных регионах мозга были связаны между собой меньше, чем у девушек.

"Что это означает? Наши наблюдения показывают, что депрессия может совершенно по-разному влиять на работу мозга юношей и девушек. Нам следует создать новые методики борьбы с депрессией, учитывающие различия между полами даже в этом раннем возрасте. Это, как мы надеемся, изменит ход развития болезни и защитит детей от самых худших последствий", — заключает Чуан.

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