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Новости. Общество
23:30, 11 Октября 2017

Ученые выяснили, почему люди постоянно хотят заниматься сексом

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Исследователи провели статистический анализ ряда научных работ, которые посвящены гиперсексуальности и импульсивному сексуальному поведению.

Специалисты из Австралии и Канады обнародовали обзорную статью, в которой раскрываются причины гиперсексуальности людей. Ученые решили выяснить, из-за чего человек испытывает повышенное половое влечение. Материал был опубликован в журнале Archives of Sexual Behavior.

По их словам, гиперсексуальность часто называют психологическим заболеванием, которое связано с тем, что человек не может контролировать свое сексуальное поведение.

Исследователи провели статистический анализ ряда научных работ, которые посвящены гиперсексуальности и импульсивному сексуальному поведению. Они разработали концепцию "гиперсексуального цикла". В ней они объяснили данное состояние, пишет РЕН.

Дело в том, что цикл состоит из нескольких этапов. Среди них – сексуальное желание, продолжительное активное поведение, пресыщение, сексуальное истощение, после которого начинается период покоя.

Затем пациент вновь "пробуждается", а цикл снова повторяется.

Ученые пришли к выводу, что один из факторов периодического вовлечения в гиперсексуальную активность – это когнитивное нарушение, выражающееся в расстройстве памяти.

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