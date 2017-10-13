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Новости. Общество
23:30, 13 Октября 2017

Ученые выяснили, почему люди теряют интерес к сексу

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Опубликованы результаты NATSAL - самого масштабного опроса об интимной жизни и сексуальном здоровье британцев.

Исследование проводилось в Университетском колледже Лондона и Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Для участия в опросе отобрали 10 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет, которые имели хотя бы одного сексуального партнера. Добровольцы ответили на вопросы подробной анкеты, рисующей картину их сексуальных предпочтений, истории отношений и общей удовлетворенности сексом.

Выяснилось, что больше трети женщин не испытывают вообще никакого интереса к сексу. Среди мужчин эта цифра была значительно меньше, всего 15%. При этом женщины, находящиеся в долгосрочных, продолжающихся больше года отношениях, отмечали еще более высокий уровень равнодушия к сексу.

Тем не менее больше половины из них признались, что обеспокоены своим отношением к интимной жизни. Мужчины по этому поводу волнуются меньше. Из тех мужчин, кому секс неинтересен, всего половина беспокоится отсутствием у себя энтузиазма.

Наиболее высокий уровень безразличия к сексу отмечали люди, переболевшие венерическими заболеваниями, испытавшие сексуальное насилие, и те, кто не чувствует эмоциональной близости со своим партнером.

У женщин дополнительными причинами отсутствия интереса являются маленькие дети. Матери детей до 5 лет, находящиеся в длительных отношениях, лидировали по уровню безразличия к своей интимной жизни, пишет "Деловой Петербург".

Однако есть и ложка меда. Участники исследования, которые могли свободно разговаривать со своим партнером или партнершей о сексе, отметили более высокий процент интереса к сексу вообще. Во многих случаях разговоры, хоть и не являются заменой секса, подогревают желание. Остается только подождать подходящего момента — когда, например, вырастут дети.

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