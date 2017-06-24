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16:34, 24 Июня 2017

Учителя осудили решение Мирошник об увольнении директора лицея №13 Галины Васильевой

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Учителя Петрозаводска подготовили обращение к мэру Ирине Мирошник, которая уволила директора лицея №13, депутата Петросовета от КПРФ Галину Васильеву.

"Уважаемая Ирина Юрьевна, 23 июня сотрудниками Отдела образования Петрозаводска было вручено директору 13 лицея Васильевой Г.В. распоряжение №220-л от 23.06.2017 о досрочном прекращении с ней трудового договора. Произошло это в день выдачи аттестатов выпускникам лицея. Без подготовки, какого-либо предупреждения. Когда большинство педагогов находится в отпуске", - говорится в обращении.

"Галина Васильевна Васильева – отличник народного просвещения, лауреат премии им. А.А. Серба, депутат Петрозаводского городского Совета, заслуженный работник образования Республики Карелия, бессменный директор МОУ Лицей №13 на протяжении 31 года. Она создавала это учебное заведение, формировала преподавательский состав. Принципиально отстаивала права детей и родителей на образование самого высокого уровня в стенах школы, а не за деньги в качестве дополнительного образования. Всегда жестко выступала против "оптимизации" школьной программы, действовала строго в рамках действующего законодательства", - пишут педагоги.

"Галина Васильевна вывела лицей на высокий уровень. О том, насколько родители ценят качество образования Лицея №13, мы знаем по валу заявлений по всем параллелям, по необходимости, уже второй год, открывать дополнительный первый класс", - отмечают они.

"В связи с принятым вами решением, в данный момент под угрозой срыва выдачи аттестатов выпускникам 9-х классов Лицея №13. По плану она должна была состояться 26 тюня, однако, аттестаты подписывает директор, которого вы уволили. Проходит активная подготовка к новому учебному году, хозяйственно-ремонтные работы. Это также необходимо контролировать руководителю учебного заведения. Работа лицея фактически блокирована. Преподавательский состав лицея деморализован. Родители, выпускники многих лет, в недоумении и категорически не согласны с вашим решением", - пишут учителя.

"Странно, что Г.В. Васильевой не предложили выбор решения: взять отпуск, который ей необходим для трудового стажа, или компенсацию, а просто уведомили о выплате компенсации, как о решенном вопросе. Что ваши сотрудники не давали никаких объяснений, совершая акт увольнения, как некое механическое действие. К тому же, вы, как грамотный руководитель, должны понимать, что законодательное закрепление права досрочного прекращения трудового договора с руководителем организации без указания мотивов увольнения не означает, что собственник обладает неограниченной свободой усмотрения при принятии такого решения, вправе действовать произвольно, вопреки целям предоставления такого правомочия, не принимая во внимание законные интересы организации. Должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом", - отмечают учителя.

"А главное, с точки зрения человеческой морали - как можно столь некрасиво поступить с заслуженным человеком, полным сил, творческой энергии, обладающим невероятной работоспособностью, вырастившим огромное количество достойных людей? Почему вы считаете, что можно разрушать достойное учебное заведение? Ведь, не исключено, что если решение ваше останется неизменным, многие педагоги уйдут из Лицея, следовательно, о нашей прекрасной школе останутся лишь воспоминания", - говорится в тексте обращения к мэру.

"В связи с этим, мы, родители учащихся лицея и преподаватели, горожане, хотели бы получить от вас публичные объяснения мотивов данного решения. Призываем вас аннулировать его. Извещаем вас, что нами созданы также обращения в контролирующие деятельность МОУ органы. Подписи, прилагаемые к данному документу, собраны сегодня на экстренном совещании родителей и педагогов Лицея (в количестве 38). В настоящее время, объявлен сбор личных подписей всех желающих под обращением против увольнения Г.В. Васильевой. Будет создана также и электронная петиция по данному вопросу. Ученики лицея живут и работают не только в нашем городе, они также имеют право высказать свое мнение и поддержать педагога и директора", - добавили учителя.

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В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2017-06-24 17:07:56
Уважаемые горожане!

С уважением относясь к Ирине Юрьевне, как главе Города,
С уважением относясь к Галине Васильевне, как активному жителю нашего Города.
Считаю, что под воздействием разных факторов, эмоций могут возникать те или иные решения. Реакция на эти решения может быть от спокойной до бурной. И это естественный процесс., особенно в период тяжелого финансового положения в Городе..
Поэтому, в резонансных случаях, если значительная часть населения не до конца понимает мотивы и целесообразность их, то не зазорно и вернуться к разъяснению или пересмотру позиции всеми сторонами.
На сегодняшний день у меня сложилось мнение, что Глава Города
максимально пытается прислушаться к мнению горожан и это правильно!
Сила Народа в его сплоченности, поэтому надо искать пути приемлемых решений. Надеюсь на всех уровнях общества
мы сможем корректировать эффективно и спокойно все возникающие разногласия!
Ваш Элуард.
Zim
2017-06-24 16:45:53
Парфенчиков попросил?
ненец
2017-06-24 16:51:17
Zim, указание дал. Как обычно. Устное!
ненец
2017-06-24 16:42:52
"Забросит один дурак камень - десять не вытащат!" (Армен Джигарханян, Армянская поговорка)
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