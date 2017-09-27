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Новости. Общество
18:40, 27 Сентября 2017

Учительница плакала после того, как написала на лбу школьнику слово "дурак"

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Второклассники из петербургской школы, которая оказалась в центре скандала после инцидента с учительницей, написавшей на лбу ученика слово "дурак" шариковой ручкой, рассказали, что педагог плакала после случившегося.

По их словам, школьники начали ее жалеть. А сама учительница переживала, что ребенка, на лбу которого она написала обидное слово, будут обижать, сообщает ren.tv.

"Она плакала, Ольга Николаевна, я видела, как она плакала, нам ее жалко было. Мы хотели бы, чтобы ее вернули", — сказали ученицы второго класса.

Также они признались, что некоторые одноклассники винят этого мальчика в том, что их учительницу собираются уволить.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-27 19:12:56
Жалко учителей. Иной раз попадаются такие личинки, что весь класс стонет от одного урода. Я её прекрасно понимаю. И слово это не обидное.
Гость
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