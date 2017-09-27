Учительница плакала после того, как написала на лбу школьнику слово "дурак"

Второклассники из петербургской школы, которая оказалась в центре скандала после инцидента с учительницей, написавшей на лбу ученика слово "дурак" шариковой ручкой, рассказали, что педагог плакала после случившегося.

По их словам, школьники начали ее жалеть. А сама учительница переживала, что ребенка, на лбу которого она написала обидное слово, будут обижать, сообщает ren.tv.

"Она плакала, Ольга Николаевна, я видела, как она плакала, нам ее жалко было. Мы хотели бы, чтобы ее вернули", — сказали ученицы второго класса.

Также они признались, что некоторые одноклассники винят этого мальчика в том, что их учительницу собираются уволить.