Родители ребёнка уже написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В православной школе имени Сергия Радонежского в Москве учительница укусила ребёнка. Как сообщает life со ссылкой на канал Mash, ЧП произошло вечером 21 сентября.

Шестилетний Тихон попросил женщину отпустить его домой, а получив отказ, кинул в неё радиатором. В отместку педагог несколько раз укусила мальчика.

Родители ребёнка написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.