Учиться в президентском кадетском училище в Петрозаводск приезжают даже из Африки

В Петрозаводске завершился прием документов от школьников, желающих учиться в президентском кадетском училище.

Оно строится на Комсомольском проспекте и рассчитано на 840 учеников. Правда, в нынешнем году из учащихся 5-7 классов будет набрано всего 360 курсантов. Согласно приказу министерства обороны России, документы кандидатов принимал военкомат Карелии.

Журналист "Вестей Карелии" попросила военного комиссара РК, полковника Андрея Артемьева рассказать, сколько школьников и из каких регионов России в этом году хотят поступить в кадетское училище.

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