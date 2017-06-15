15:00, 15 Июня 2017
Учиться в президентском кадетском училище в Петрозаводск приезжают даже из Африки
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В Петрозаводске завершился прием документов от школьников, желающих учиться в президентском кадетском училище.
Оно строится на Комсомольском проспекте и рассчитано на 840 учеников. Правда, в нынешнем году из учащихся 5-7 классов будет набрано всего 360 курсантов. Согласно приказу министерства обороны России, документы кандидатов принимал военкомат Карелии.
Журналист "Вестей Карелии" попросила военного комиссара РК, полковника Андрея Артемьева рассказать, сколько школьников и из каких регионов России в этом году хотят поступить в кадетское училище.
Подробнее читайте в материале издания.
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