После удаления из суда Алиханова этапировали в сегежскую колонию

Удалив Девлета Алиханова из судебного процесса и фактически лишив его возможности на представление доказательств по делу, его почти сразу же этапировали в сегежскую колонию.

Как стало известно, накануне Девлета Алиханова из СИЗО в Петрозаводске перевезли в следственный изолятор при колонии в Сегеже. Это означает, что теперь у его адвокатов даже не будет возможности обсудить с ним выступления и в нормальном режиме подготовиться к судебным прениям, которые начнутся на следующей неделе – защитники находятся за сотни километров от места, куда увезли Алиханова.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок удалила из процесса Девлета Алиханова до окончания судебных прений, отклонив его ходатайство с просьбой обеспечить в суд явку нескольких свидетелей, которые так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представителя контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрия Долгова и других.

Судья также отказалась удовлетворить ходатайство адвокатов о допросе самого Алиханова, ограничив сторону защиты в предоставлении доказательств о невиновности подсудимого.

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель больше 2,5 лет сидит за решеткой в камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое, во-первых, противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества, во-вторых, в котором нет события преступления (это подтверждают эксперты), в-третьих, Алиханову инкриминируют сделку, участником которой он даже не являлся.