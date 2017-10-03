УФАС Карелии наказал компанию, сорвавшую поставку медикаментов для инфекционной больницы

Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию, занимающуюся поставками медицинских изделий.

Комиссия Карельского УФАС России включила в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО "Фарм-город".

Данная организация одержала победу в аукционе и была обязана поставить медицинские изделия для нужд Республиканской инфекционной больницы в текущем году. Речь в документах идет о колюще-режущих изделиях медицинского назначения, в том числе разного рода наборах для катетеризации.

На какую сумму был заключен контракт, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".