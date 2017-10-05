15:05, 05 Октября 2017
УФАС Карелии рассказал о "замаскированных" картелях
По теме
Загрузка...
Антимонопольная служба сообщает о том, что участники картельных сговоров стали действовать более скрытно.
Картели являются одной из угроз экономической безопасности страны, сообщает УФАС по Карелии, ссылаясь на статистику нарушений антимонопольного законодательства по Российской федерации.
Федеральная антимонопольная служба в докладе о состоянии конкуренции за 2016 год сообщает о том, что количества картелей и иных антиконкурентных соглашений ежегодно увеличивается.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
02.10.2017, 11:32
28.09.2017, 16:28
02.10.2017, 14:19
29.09.2017, 14:37
Аналитика
Сегодня 11:15
Политкухня
Экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов дал первые показания в суде и рассказал, какую роль в его деле сыграли советник Иван Романов, кижские торговцы, игумен Валаамской обители и силовые структуры.
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
02.10.2017 10:00
28.09.2017 11:15
Чтиво
02.10.2017 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
03.10.2017 17:04
Опрос
О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
детям
Комментарии