УФАС Карелии рассказал о "замаскированных" картелях

Антимонопольная служба сообщает о том, что участники картельных сговоров стали действовать более скрытно.

Картели являются одной из угроз экономической безопасности страны, сообщает УФАС по Карелии, ссылаясь на статистику нарушений антимонопольного законодательства по Российской федерации.

Федеральная антимонопольная служба в докладе о состоянии конкуренции за 2016 год сообщает о том, что количества картелей и иных антиконкурентных соглашений ежегодно увеличивается.

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