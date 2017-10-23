УФАС Карелии уличил власти Сегежи в сговоре с частной фирмой

Антимонопольная служба обнаружила сговор бывшего руководства администрации Сегежского поселения и представителей частной фирмы, выигравшей контракт на установку освещения в городе.

Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии рассмотрело дело, возбужденное в отношении администрации Сегежского городского поселения и компании ООО "МТ Техно".

Антимонопольная служба обнаружила в действиях районных властей и коммерческой фирмы сговор и нарушение закона "О защите конкуренции".

В конце 2014 года власти Сегежского городского поселения стали искать подрядчика на выполнение работ по реконструкции линий электропередач и электроустановок уличного освещения. Конкурс выиграла компания "МТ Техно". Цена контракта составила более 16 млн. рублей.

Как удалось выяснить в ходе расследования, сделка была проведена с нарушением закона.

Какие нарушения обнаружили следователи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".