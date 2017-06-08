16:11, 08 Июня 2017
УФАС Карелии внесло поставщика медтранспорта в реестр недобросовестных поставщиков
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Арбитражный суд Карелии признал законным решение УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков нижегородской компании "ГазТранзит" – поставщика медицинского автотранспорта для российских больниц.
УФАС приняло такое решение в связи с тем, что компания не исполнила требования государственного контракта на поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса "А" Медвежьегорской ЦРБ.
ГазТранзит отказался поставлять автомобили, мотивировав это тем, что не может обеспечить требуемую комплектацию.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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