УФАС Карелии внесло поставщика медтранспорта в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Карелии признал законным решение УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков нижегородской компании "ГазТранзит" – поставщика медицинского автотранспорта для российских больниц.

УФАС приняло такое решение в связи с тем, что компания не исполнила требования государственного контракта на поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса "А" Медвежьегорской ЦРБ.

ГазТранзит отказался поставлять автомобили, мотивировав это тем, что не может обеспечить требуемую комплектацию.

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