13:28, 02 Октября 2017
УФАС Карелии возбудил дело в отношении дорожников
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Управление антимонопольной службы возбудило дело о нарушении законодательства в отношении Сортавальского ДРСУ.
Нарушения в деятельности дорожного ремонтно-строительного управления были обнаружены прокуратурой республики при проведении надзорных мероприятий, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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