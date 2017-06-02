УФАС подключилось к делу о мошенничестве при госзакупке в Беломорканале

Антимонопольная служба Карелии начала собственное расследование по материалам уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтракта ФБУ "Администрация "Беломорканал".

В УФАС поступили материалы уголовного дела, которое расследует Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте. Дело возбуждено в отношении должностных лиц федерального бюджетного учреждения "Администрация Беломорско-Онежского бассейна водных внутренних путей" и руководителя одной из коммерческих фирм по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

"Карельским УФАС России в результате всесторонней проверки данных материалов были установлены признаки нарушения ст. 16 закона о защите конкуренции, которое выразилось в заключении антиконкурентного соглашения между должностным лицом заказчика и хозяйствующим субъектом, которое было направлено на ограничение, недопущение и устранение конкуренции при проведении государственных закупок", - говорится в официальном сообщении УФАС.

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