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Новости. Общество
10:49, 05 Октября 2017

УФАС потребовало от мэрии Петрозаводска убрать незаконную рекламу

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Рекламная конструкция с информацией "о распродаже всего ЦСК со скидками до 80%" в районе транспортной развязки ул. Чапаева - пр. Лесной стояла незаконно.

Срок действия разрешений, выданных органом местного самоуправления ООО "Линия", истек еще в марте 2012 года. Несмотря на это, мэрия потребовала от компании демонтажа рекламных конструкций только в июне 2017 года и не проконтролировала исполнение этих работ.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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05.10.17 10:55
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-05 11:00:16
Мэрия не контролирует ничего, потому что не может этого делать принципиально. Сотни тысяч параметров можно контролировать, прогнозировать и управлять ими , имея мощные компьютеры в 21 веке. Но нет ни навыков, ни технологий, ни подобающих специалистов.
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