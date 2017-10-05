УФАС потребовало от мэрии Петрозаводска убрать незаконную рекламу

Рекламная конструкция с информацией "о распродаже всего ЦСК со скидками до 80%" в районе транспортной развязки ул. Чапаева - пр. Лесной стояла незаконно.

Срок действия разрешений, выданных органом местного самоуправления ООО "Линия", истек еще в марте 2012 года. Несмотря на это, мэрия потребовала от компании демонтажа рекламных конструкций только в июне 2017 года и не проконтролировала исполнение этих работ.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".