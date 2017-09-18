УФАС усмотрело признаки нарушения в рекламной SMS-рассылке "Билайн"

Антимонопольная служба Карелии приняла к производству заявление абонента "Билайн", который пожаловался на рекламное SMS-сообщение, полученное им без его согласия.

Согласно материалам дела, гражданин получил SMS-сообщение, рекламирующее услуги такси в Петрозаводске.

"Отправка вышеуказанного SMS-сообщения была инициирована ПАО "Вымпел-Коммуникации" (сотовый оператор, работающий под торговой маркой "Билайн" - прим. ред.). Учитывая, что ПАО "Вымпел-Коммуникации", совершая действия по передаче SMS-сообщения, определял его получателей, можно констатировать, что ПАО "Вымпел-Коммуникации" является рекламораспространителем (лицо, осуществляющее распространение рекламы с использованием любых средств)", - говорится в определении УФАС о возбуждении дела.

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