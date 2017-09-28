Уфологи назвали сроки вторжения инопланетян на Землю

По данным экспертов, нашу планету через пару месяцев могут посетить гости из космоса.

Уфологами были замечены неопознанные летающие объекты, направляющиеся к нашей планете. По данным специалистов, инопланетяне готовят враждебную атаку на Землю.

Сообщается, что корабли пришельцев ранее меняли свое направление, но некоторые все еще продолжают путь к Земле. Самый крупный из этих объектов может достигать до 4 тысяч квадратных метров.

Вторжение, как считают уфологи, произойдет в декабре этого года, сообщает НСН.