Уголовники напали на петрозаводчанина, когда он заходил к себе в квартиру

Разбойное нападение было совершено в доме на ул.Луначарского, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции 14 июня от бригады скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов в один из домов по улице Луначарского. Потерпевшим оказался 31-летний петрозаводчанин. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что в отношении гражданина было совершено разбойное нападение. Как оказалось, мужчина только успел зайти в квартиру, когда за ним вбежали двое незнакомых людей и стали требовать деньги. Получив отказ, они принялись избивать хозяина, а затем пошли в квартиру и занялись поиском денег. Накоплений злоумышленники так и не нашли, потому забрали все, что может представлять ценность и ушли. С собой они унесли 4 мобильных телефона, 2 планшета, электроотвертку, сумку и продукты питания. Ущерб составили более 15 тысяч рублей.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемых, их задержали.

В настоящее время совершение тяжкого преступление инкриминируется двум жителям Петрозаводска 46 и 49 лет. Оба ранее судимы. Именно в местах лишения свободы они познакомились, а после освобождения один из них приехал в гости ко второму, который жил в том же доме что и потерпевший. Мужчины стояли на улице, когда увидели, как сосед идет домой, и у них появилась идея совершить преступление.

При обыске полицейские изъяли похищенное. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.