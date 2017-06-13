"Уходи и дверь закрой": куда пропала певица Женя Отрадная

Журналисты узнали, что происходит в жизни певицы, которая прославилась в 2007 году благодаря песне "Уходи и дверь закрой", а потом куда-то пропала.

Как отмечает "СтарХит", в 2007 году слова песни "Уходи и дверь закрой" напевал едва ли не каждый житель нашей страны. Толчком в стремительном развитии карьеры артистки можно назвать участие в конкурсе "Пять звезд", который проводил Первый канал в Сочи. Там юная исполнительница с сильным голосом заняла второе место, уступив дуэту Потапа и Насти Каменских. На протяжении некоторого времени песни Жени Отрадной часто звучали на радиостанциях, становились саундтреками к сериалам, а клипы попадали в ротацию музыкальных телеканалов.

Издание решило узнать, чем сейчас занимается некогда популярная артистка.

В интервью "СтарХиту" артистка рассказала, что ее "исчезновение" связано с рождением детей.

"Но теперь, когда они немного подросли, я начала понемногу возвращаться в профессию – сама пишу песни, исполняю то, что для меня сочиняют. С начала сезона, то есть с сентября прошлого года, выложила в Интернет несколько композиций. Сейчас у меня начался активный период, продюсера ищу. Еще стала видеоблогером – рассказываю людям, куда можно сходить в Москве. Я же сейчас учусь на втором курсе в РГГУ факультета истории искусств. Вот и говорю про музеи и значимые места", - рассказала Женя.

По словам певицы, много времени она тратит на детей.

"Я не сторонник оставлять их с нянями, бабушками на долгое время. Младшей скоро четыре года, а старшей - шесть. Я поэтому и поступила в вуз два года назад, потому что дети немного подросли. У маленького ребенка до трех лет сильная связь с мамой, поэтому разлука травмирует как родителей, так и малышей. Сейчас девочки структурируют мою жизнь – я моментально понимаю, что надо делать, а что не стоит моего внимания. По-другому распределяю время и силы. С сентября девочки ходят в детский сад. У меня как будто наступила другая эра в жизни! У меня теперь есть целых полдня свободных! Раньше не ценила время - могла целый день с книжкой пролежать или в фитнес-клуб постоянно наведывалась. А сейчас утром быстро бегу на студию, потом обратно за детьми. Очень ценю поддержку родителей – детям надоедает с мамой и папой быть постоянно, надо общаться со старшим поколением", - отметила она.



фото: https://www.instagram.com/zhenya_otradnaya

Женя Отрадная также рассказал о своем муже:

"Мы поженились очень быстро. Встретились в Иваново, на съемках фильма Сергея Соловьева "Одноклассники". Женя там работал в качестве звукорежиссера. Я там играла саму себя. Он меня увидел на выступлении, ему понравилось. Через полтора года, когда фильм уже был готов, представляли его на фестивале. Три дня катались на теплоходе. И после этого с Женей не смогли расстаться, поженились, я уже была беременной".

На вопрос, как муж сделал ей предложение, певица отметила:

"Это было дома у его родителей. Сначала мы были на звездной тусовке, а потом решили поехать в деревню, и три дня там провели. Когда я увидела его семью, она мне показалась настолько хорошей. Для меня это было важно – когда видишь родственников, то понимаешь, откуда все берется в плане воспитания, да и вообще можешь многое узнать о человеке. Смотрели его альбом, который был у родителей, а Женя там такой маленький. Я сказала, что такого же хочу. И он сказал: "Давай родим, выходи замуж!"

По временам своей популярности Женя не особо скучает.

"Честно говоря, я не часто вспоминаю тот период. Было тяжело, я жила одна в Москве. Для меня это была работа, а не праздник. Да, были концерты, летала активно по разным городам. В какой-то момент поняла, что этой популярностью кому-то что-то доказала – я приехала в Москву, сделала все, что хотела. Но это не так удовлетворяет, это в большей степени успех продюсера. Да, мое достижение в том, что я работала с детства и меня взяли на эту "роль". Сейчас я получаю гораздо больше удовлетворения, когда пишу песни сама. Пусть пока композиции не имеют такого успеха, но все же это моя "кровинушка", и я никому ничем не обязана", - сказала она.