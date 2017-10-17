Уходя домой, работники забыли закрыть салон сотовой связи в Петрозаводске

Наряд вневедомственной охраны в ходе ночного патрулирования обратил внимание на один из салонов сотовой связи в Петрозаводске, который почему-то был открыт.

"Салон сотовой связи в центре Петрозаводска не работает круглосуточно, тем не менее в три часа ночи 15 октября он был открыт. На это обратил внимание дежурный наряд вневедомственной охраны", - рассказали в региональном отделе Росгвардии.

Следов незаконного проникновения в торговую точку стражи порядка не заметили. Они связались с директором салона и до его прибытия охраняли магазин.

"Приехавший на место руководитель торговой точки осмотрел помещения, убедился, что ничего не пропало и не повреждено. В дальнейшем выяснилось, что работники по окончании рабочего дня просто забыли запереть двери. Благодаря внимательности стражей порядка потенциальные неприятности – возможные незаконные проникновения – были исключены", - заключили в ведомстве.