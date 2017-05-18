Украинец "забыл" зарегистрироваться в Карелии и был оштрафован

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За административные нарушения двоим иностранцам будет сложно жить и работать в нашей республике.

Как сообщили в МВД Карелии, в 2014 году житель Украины обратился в Генеральное консульство Российской Федерации во Львове с заявлением об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в котором указал о желании жить и работать в Карелии. Ему было выдано свидетельство участника госпрограммы по добровольному переселению, а также разрешение на временное проживание.

Приехав в Карелию, иностранец "забыл" о своих обязанностях - в установленном порядке зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, подавать ежегодное уведомление о проживании. Об этом ему "напомнили" сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Кондопожскому району и привлекли его к административной ответственности за несоблюдение установленного порядка передвижения, выбора места пребывания или жительства и регистрации по месту жительства, а также за неподачу ежегодного уведомления о подтверждении проживания на территории России. За каждое нарушение был назначен административный штраф. Выданное ему разрешение на временное проживание, как и свидетельство участника госпрограммы, было аннулировано. Иностранцу придется компенсировать затраты, которые понесло государство в связи с его участием в программе, то есть вернуть полученные от государства выплаты. Теперь ему предстоит заново оформлять документы, но в этот раз все будет сложнее, поскольку рассчитывать на помощь государства уже нет оснований - право участвовать в госпрограмме предоставляется только один раз.

Ранее в Кондопожском районе другой иностранный гражданин не смог получить статус участника госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за нарушений Правил дорожного движения: превышал установленную скорость движения, не соблюдал требования знаков, разметки, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ, въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если он неоднократно в течение трех лет привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения на территории России.

Управление по вопросам миграции призывает иностранных граждан неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации. При этом особое внимание необходимо обратить на исполнение обязанностей, предусмотренных миграционным законодательством, но нельзя забывать и о соблюдении других обязанностей и правил.

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