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Новости. Общество
09:32, 13 Октября 2017

Улица Чапаева в Петрозаводске больше не является самой аварийной

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В ГИБДД Петрозаводска назвали самые аварийные улицы по итогам 9 месяцев этого года.

Так, улица Чапаева (пересечение с улицей Шотмана – 7 ДТП, 12 пострадавших) опустилась на вторую строчку, уступив первое место перекрестку ул.Анохина-ул.Горького, где произошло 9 ДТП, 12 пострадавших.

На третьем месте Пряжинское шоссе, д.33 - 7 ДТП (12 пострадавших).

На четвертой позиции - перекресток улицы Чапаева – пр. Лесной – 7 ДТП (7 пострадавших).

На пятом: перекресток улиц Чапаева – Ватутина – 5 ДТП (20 пострадавших).

И вновь ул. Чапаева, д.34 – 5 ДТП (8 пострадавших).

Замыкает черный список ул. Луначарского, д.37 – 4 ДТП (2 погибло, 2 пострадало).

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