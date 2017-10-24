Улицкая обратилась с открытым письмом к прокурору Аскеровой и судье Носовой

Известная в России писательница Людмила Улицкая в защиту главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева обратилась с открытым письмом к прокурору Петрозаводска Елене Аскеровой и судье Марине Носовой.

Письмо опубликовала "Новая газета".

"Дело Юрия Дмитриева взволновало все российское общество, и не только тех людей, которые хорошо знают о его почти тридцатилетней героической и благородной деятельности. Предполагаю, что вы, профессионалы, не можете не осознавать, до какой степени бездоказательны и вымышлены все выдвинутые против него обвинения. Именно по этой причине у всех здравомыслящих людей создается впечатление, что вы являетесь заложниками трудной ситуации, при которой вы вынуждены действовать как послушные служащие, а не как независимые граждане, способные говорить правду о человеке, не совершавшем ни одно из преступлений, ему предъявленных. Я могу догадываться о том, насколько велика ваша зависимость от вышестоящего начальства и как вам, должно быть, сложно в том положении, когда от вас требуют совершить поступок, за которым могут последовать неприятные последствия с точки зрения вашей дальнейшей карьеры", - пишет Улицкая.

"Последние годы я часто размышляю о том, что у каждого человека есть своя личная граница страха, граница боли и граница стыда, и очень важно, когда человек эти границы осознает. Тем не менее я обращаюсь к вам в надежде быть услышанной: от вашей личной честности, от вашего чувства собственного достоинства зависит не только судьба Юрия Алексеевича Дмитриева, одного из самых достойных и героических людей нашего времени в нашей стране, но и ваша репутация. Вынесенное вами решение может быть той черной меткой, которую вы никогда не сможете смыть, — ваши дети будут стыдиться вас и страдать, точно так же, как сегодня страдают потомки тех палачей, которые расстреливали невинных людей в тридцатые год", - отметила она.

"Я не знаю, есть ли в ваших душах какая-то тень веры в Высший суд, в загробное существование, в идею некой высшей справедливости, которая осуществляется за пределами нашей земной жизни, не говоря уже о том, с каким грузом на совести вы будете жить все те годы, которые вам предстоит еще прожить. От всей души я желаю быть услышанной — и не только ради Юрия Алексеевича Дмитриева, но ради всех нас, неравнодушных к судьбе России", - добавила писательница.

Известного общественника и историка начали судить в Петрозаводске 1 июня. Уголовное дело вызвало общественный резонанс. Дмитриев является составителем книг памяти жертв политических репрессий 1930—1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.