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11:26, 05 Июня 2017

Ульянов: "Что мешает городским властям без всякого столичного статуса заниматься своими непосредственными обязанностями?"

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в интервью "Столице на Онего" рассказал, почему коммунисты выступают против законопроекта о придании Петрозаводску официального статуса столицы.

- Если город сейчас в очередной раз выпрашивает деньги у республики, то встает вопрос об эффективности работы городской администрации. Они своим законом о статусе столицы просто расписываются в собственной несостоятельности. Кто мешает городским властям без всякого столичного статуса заниматься своими непосредственными обязанностями – увеличивать доходы города и правильно, рачительно расходовать средства?! А если не можете – уходите! Найдутся другие, более эффективные управленцы, которые смогут!

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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stranger
2017-06-05 13:16:31
"Можут ежле хочут". Город - объект имёющий сроки конечной эксплуатации его элементов, а так же количественные и качественные системы обслуживания, эксплуатации в точно организованном временном режиме. Остальное просто pizdabolctbo.
Беня
2017-06-05 13:04:25
Ржунимагу :) Бросят пилу и начнут " увеличивать доходы города" Ульянов просто король стендапа....
ненец
2017-06-05 12:03:10
Всё так! Но маленький вопрос,- Как, реально- на деле, господин коммунист собирается выполнить задекларированное?
Сказал "А", говори и "Б"!
Гарик
2017-06-05 12:24:34
ненец, ..про Б что то молчит ,выжидает??? Или просто спит))
ненец
2017-06-05 12:43:12
Гарик, прощще, Гарик, гораздо прщще - он, просто, тоже не знает.
ненец
2017-06-05 13:47:49
Гарик, шлангом прикинуться уже не поможет- резиной смердит. Палёной.
Пчёлы этого не любют.
Гарик
2017-06-05 13:44:07
ненец, ..просто на время прикинуться ,ради улучшения жизни ,только не своей))
ненец
2017-06-05 13:36:48
Гарик, а кто под флаг ренегата ЗЮ пойдёт? Дурних нема!
Гарик
2017-06-05 12:46:58
ненец, ...наверное ,да. Сам то не пойдет...А ,другого трудно найти , под свой флаг взять ))
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