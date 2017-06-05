11:26, 05 Июня 2017
Ульянов: "Что мешает городским властям без всякого столичного статуса заниматься своими непосредственными обязанностями?"
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в интервью "Столице на Онего" рассказал, почему коммунисты выступают против законопроекта о придании Петрозаводску официального статуса столицы.
- Если город сейчас в очередной раз выпрашивает деньги у республики, то встает вопрос об эффективности работы городской администрации. Они своим законом о статусе столицы просто расписываются в собственной несостоятельности. Кто мешает городским властям без всякого столичного статуса заниматься своими непосредственными обязанностями – увеличивать доходы города и правильно, рачительно расходовать средства?! А если не можете – уходите! Найдутся другие, более эффективные управленцы, которые смогут!
Подробнее читайте здесь.
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