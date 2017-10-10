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Новости. Политика
12:12, 10 Октября 2017

Ульянов: "На должность уполномоченного по правам ребенка депутаты от КПРФ поддержат кандидатуру Елены Пальцевой"

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Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ приняли решение поддержать Елену Пальцеву в качестве кандидата на должность детского омбудсмена.

Об этом "Столице на Онего" сообщил лидер карельских коммунистов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании республики Евгений Ульянов. 

- Мы провели заседание фракции и приняли решение поддержать Елену Пальцеву, - рассказал Евгений Ульянов. – Мы знаем ее как грамотного юриста,  человека с активной жизненной позицией. Елена Пальцева -  добрый, честный, смелый и неравнодушный человек, именно таким должен быть уполномоченный по правам ребенка. Считаем, что на эту должность нельзя назначать функционера. Иначе получим ситуацию, какая была при Старшовой, - проблемы замалчивались, годами не решались, а детский омбудсмен появлялся на горизонте только тогда, когда случались трагедии, и уже невозможно было не отреагировать.  Это неправильно. Уполномоченный по правам ребенка  не должен бояться поднимать даже самые острые и нелицеприятные для власти темы.  Уверены, что Елена Пальцева  сможет. Это будет самый настоящий защитник детей, а не просто чиновник, рассылающий запросы и получающий формальные ответы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-10 14:01:12
Только Пальцева Елена должна быть детским защитником.
Николай
2017-10-10 12:57:33
Коммунистам - респект!
Во власти должно быть меньше конъюнктурщиков, а больше людей принципиальных и неравнодушных!
Гость
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