Ульянов: "На должность уполномоченного по правам ребенка депутаты от КПРФ поддержат кандидатуру Елены Пальцевой"

Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ приняли решение поддержать Елену Пальцеву в качестве кандидата на должность детского омбудсмена.

Об этом "Столице на Онего" сообщил лидер карельских коммунистов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании республики Евгений Ульянов.

- Мы провели заседание фракции и приняли решение поддержать Елену Пальцеву, - рассказал Евгений Ульянов. – Мы знаем ее как грамотного юриста, человека с активной жизненной позицией. Елена Пальцева - добрый, честный, смелый и неравнодушный человек, именно таким должен быть уполномоченный по правам ребенка. Считаем, что на эту должность нельзя назначать функционера. Иначе получим ситуацию, какая была при Старшовой, - проблемы замалчивались, годами не решались, а детский омбудсмен появлялся на горизонте только тогда, когда случались трагедии, и уже невозможно было не отреагировать. Это неправильно. Уполномоченный по правам ребенка не должен бояться поднимать даже самые острые и нелицеприятные для власти темы. Уверены, что Елена Пальцева сможет. Это будет самый настоящий защитник детей, а не просто чиновник, рассылающий запросы и получающий формальные ответы.