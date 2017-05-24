Ульянов: "Нам навязывают проект, который может внести раскол в общество"

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов прокомментировал инициативу о строительстве часовни на площади Кирова.

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов заявил, что коммунисты выступают категорически против строительства на площади Кирова, возле здания Музыкального театра культового сооружения – часовни Святого Фаддея, и возмущены той поспешностью, с которой власти готовы принимать решение, даже толком не обсудив его с горожанами.

- Мне лично не понятна и подозрительна та поспешность, с которой жителям Петрозаводска сейчас навязывают этот проект.

Не было никакого широкого обсуждения в городском сообществе, эксперты, архитектурная общественность, не высказали своего мнения – научная позиция нам неизвестна. Но возникает ощущение, что власти уже все решили.

В соцсетях читаем – проект, оказывается, утвержден… Кто его утвердил, на каком основании?! Почему у народа, у горожан не спросили?! Разве у нас в Петрозаводске не хватает культовых сооружений?! Такой вопрос, на мой взгляд, вполне заслуживает вынесения его на общегородской референдум – речь ведь идет о лице нашего города, его главной площади! Все прекрасно понимают, что публичные слушания – это формальность, которая не имеет ничего общего с реальным выражением мнения большинства.

Исторический облик площади Кирова в Петрозаводске складывался на протяжении десятилетий, и на сегодняшний день он сложился. Нельзя перелицовывать это место, просто потому, что кому-то так захотелось.

На мой взгляд, нам навязывают проект, который может внести раскол в общество. Когда мы дважды выходили с инициативой об открытии в Петрозаводске памятника Сталину, который, замечу, выиграл самую кровавую и самую страшную войну минувшего столетия, администрация всякий раз отказывала с аргументом, что отношение к этому двоякое, поэтому давайте не будем будоражить народ. Тут же власти откровенно идут навстречу инициаторам проекта, который, я уверен, не будет поддержан очень большой частью населения и вызовет не просто сомнения, но и недовольство, а, возможно, и протест.