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13:37, 24 Мая 2017

Ульянов: "Нам навязывают проект, который может внести раскол в общество"

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Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов прокомментировал инициативу о строительстве часовни на площади Кирова.

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов заявил, что коммунисты выступают категорически против строительства на площади Кирова, возле здания Музыкального театра культового сооружения – часовни Святого Фаддея, и возмущены той поспешностью, с которой власти готовы принимать решение, даже толком не обсудив его с горожанами.

- Мне лично не понятна и подозрительна та поспешность, с которой жителям Петрозаводска сейчас навязывают этот проект.

Не было никакого широкого обсуждения в городском сообществе, эксперты, архитектурная общественность, не высказали своего мнения – научная позиция нам неизвестна. Но возникает ощущение, что власти уже все решили.

В соцсетях читаем – проект, оказывается, утвержден… Кто его утвердил, на каком основании?! Почему у народа, у горожан не спросили?! Разве у нас в Петрозаводске не хватает культовых сооружений?! Такой вопрос, на мой взгляд, вполне заслуживает вынесения его на общегородской референдум – речь ведь идет о лице нашего города, его главной площади! Все прекрасно понимают, что публичные слушания – это формальность, которая не имеет ничего общего с реальным выражением мнения большинства.

Исторический облик площади Кирова в Петрозаводске складывался на протяжении десятилетий, и на сегодняшний день он сложился. Нельзя перелицовывать это место, просто потому, что кому-то так захотелось.

На мой взгляд, нам навязывают проект, который может внести раскол в общество. Когда мы дважды выходили с инициативой об открытии в Петрозаводске памятника Сталину, который, замечу, выиграл самую кровавую и самую страшную войну минувшего столетия, администрация всякий раз отказывала с аргументом, что отношение к этому двоякое, поэтому давайте не будем будоражить народ. Тут же власти откровенно идут навстречу инициаторам проекта, который, я уверен, не будет поддержан очень большой частью населения и вызовет не просто сомнения, но и недовольство, а, возможно, и протест.

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Комментарии

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Наблюдатель
2017-05-24 14:14:36
Он не близорук, в его словах немало вменяемых доводов. Восстановить часовню и церковь - допустим, но сколько уже их построили в городе? Не меньше, чем торговых центров, а даже скорее больше. Второй момент - у меня в голове не очень укладывается тот факт, что подземную церковь хотят запихнуть под Кирова. Или Мироныча перенесут в связи с этим? Референдум или слушания - дело второе, тут действительно надо подойти всесторонне к вопросу...
PS
2017-05-24 14:14:33
Observer, как сегодня было сказано в одной широко известной в узких кругах группе ВК, у тех, кто разрушал и убивал, несомненно, остались потомки. И этот никому не товарищ вполне может защищать своих предков, взирая на историческую справедливость с высоты полученного воспитания.
Маленький Мук
2017-05-24 14:07:09
А по-моему, он как раз очень последователен. И дело говорит. Так нельзя делать.
Observer
2017-05-24 13:47:28
Жаль, что т. Уьянов столь политически близорук. Сначала его идейные предшественники разрушили комплекс церковных зданий (вкл. Свято-Духовский собор) на площади, а теперь он против восстановления исторической справедливости. Мне кажется, что лидеру КПРФ т. Зюганову следует подбирать людей на местах с большим кругозором и мерой исторической ответственности.
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