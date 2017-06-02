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13:17, 02 Июня 2017

Ульянов: "Закон о столичном статусе Петрозаводска только усугубит ситуацию - районы умрут" - ВИДЕО

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Присвоение Петрозаводску статуса столицы Карелии отрицательно скажется на республиканском бюджете и усугубит и без того бедственную ситуацию в районах, - считает лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов в эфире передачи "Накипело" на канале ТНТ-Онего высказался против законопроекта об официальном  присвоении Петрозаводску статуса столицы. 

- Нам в принципе не понятно, зачем нужен отдельный закон о столичном статусе, ведь Петрозаводск – это и так столица нашего региона. Информация об этом содержится в 15 статье Конституции Карелии. Однако, на протяжении последних десяти лет этот вопрос – о придании официального столичного статуса – то и дело всплывает на поверхность и начинает муссироваться в СМИ. Происходит это, как правило, перед выборами, когда отдельные политики или политические силы пытаются понравиться избирателям и заработать на этом очки. И сейчас похожая ситуация – в сентябре нас ждут выборы главы Карелии, и этот "вопрос с бородой" вытаскивают на поверхность.  

Давайте разберемся, а что нам в принципе предлагают. Хотят, чтобы Петрозаводску на исполнение столичных функций выделялись дополнительные средства. Прежде всего, из республиканского бюджета, который у нас, извините, нищий. Но все мы прекрасно знаем, в каком положении находится Карелия, и самое главное – что происходит в районах, где не работают предприятия, люди сидят без работы, и где власти каждый год от нехватки денег, ради экономии, закрывают школы, больницы, дома культуры и библиотеки. Закон о столичном статусе только усугубит эту ситуацию. Районы умрут.

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Комментарии

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циник
2017-06-02 13:40:54
YellowSubmarine. Сгорел забор, гори и хата.
YellowSubmarine
2017-06-02 13:36:11
Вся политика ЕдРа ведёт к тому, что сначала "умрут" районы дотационных республик, краёв и областей (свидетелями чего мы уже являемся), а затем и сами эти регионы прикажут долго жить. ТУПИК!!!
User
2017-06-02 13:32:07
Тут как говорится "Что совой об пенек, что пеньком об сову - все равно сове не жить"(с). Рулевые проехали точку невозврата и мчат по наклонной.
Гарик
2017-06-02 13:30:10
..как то толково высказался по теме ....видимо на выборы собрался ))
David
2017-06-02 13:30:09
Что за идиотская постановка вопроса?
Гость
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