Ульянов: "Закон о столичном статусе Петрозаводска только усугубит ситуацию - районы умрут" - ВИДЕО

Присвоение Петрозаводску статуса столицы Карелии отрицательно скажется на республиканском бюджете и усугубит и без того бедственную ситуацию в районах, - считает лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов в эфире передачи "Накипело" на канале ТНТ-Онего высказался против законопроекта об официальном присвоении Петрозаводску статуса столицы.

- Нам в принципе не понятно, зачем нужен отдельный закон о столичном статусе, ведь Петрозаводск – это и так столица нашего региона. Информация об этом содержится в 15 статье Конституции Карелии. Однако, на протяжении последних десяти лет этот вопрос – о придании официального столичного статуса – то и дело всплывает на поверхность и начинает муссироваться в СМИ. Происходит это, как правило, перед выборами, когда отдельные политики или политические силы пытаются понравиться избирателям и заработать на этом очки. И сейчас похожая ситуация – в сентябре нас ждут выборы главы Карелии, и этот "вопрос с бородой" вытаскивают на поверхность.

Давайте разберемся, а что нам в принципе предлагают. Хотят, чтобы Петрозаводску на исполнение столичных функций выделялись дополнительные средства. Прежде всего, из республиканского бюджета, который у нас, извините, нищий. Но все мы прекрасно знаем, в каком положении находится Карелия, и самое главное – что происходит в районах, где не работают предприятия, люди сидят без работы, и где власти каждый год от нехватки денег, ради экономии, закрывают школы, больницы, дома культуры и библиотеки. Закон о столичном статусе только усугубит эту ситуацию. Районы умрут.