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Новости. Общество
10:33, 10 Октября 2017

Умер экстрасенс Чумак, который "заряжал" воду

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Аллан Чумак умер в Москве в ночь на вторник, пишет ТАСС.

"К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов давать", - сказал агентству сын Чумака Дмитрий.

Он сообщил, что его отец скончался в Москве на 83-м году жизни. О месте и дате прощания пока неизвестно.

Ранее информация о смерти появилась на странице в Facebook украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - написал Гордон.

Аллан Чумак стал популярен в конце 80-х благодаря выступлениям на телевидении. Он называл себя целителем и экстрасенсом, является автором нескольких книг. Был президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

В советские годы во время телевизионных сеансов "заряжал" с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т.д.

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