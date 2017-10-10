Умер экстрасенс Чумак, который "заряжал" воду

Аллан Чумак умер в Москве в ночь на вторник, пишет ТАСС.

"К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов давать", - сказал агентству сын Чумака Дмитрий.

Он сообщил, что его отец скончался в Москве на 83-м году жизни. О месте и дате прощания пока неизвестно.

Ранее информация о смерти появилась на странице в Facebook украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - написал Гордон.

Аллан Чумак стал популярен в конце 80-х благодаря выступлениям на телевидении. Он называл себя целителем и экстрасенсом, является автором нескольких книг. Был президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

В советские годы во время телевизионных сеансов "заряжал" с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т.д.