Умер журналист и блогер Антон Носик

На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик.

Об этом сообщил Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой "Ведомости".

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", — написал он в Twitter.

Информацию подтвердил блогер Илья Варламов.

"Смерть наступила в районе двух часов ночи. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. Другие подробности пока (10.40 мск) неизвестны", - сообщил он.

Антон Носик родился в 1966 г., в1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 гг. жил в Израиле, начал заниматься журналистикой.

В 1998 г. при содействии Фонда эффективной политики основал Gazeta.ru, а в 1999 г. Lenta.ru, главным редактором которой он был до 2004 г. Участвовал в создании NEWS.ru и других медиа-проектов, с 2009 по 2011 гг. был главным редактором портала BFM.ru.