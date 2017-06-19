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10:21, 19 Июня 2017

Умерла бывшая жительница Карелии, устроившая акт самосожжения на заводе в Белоруссии

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СМИ сообщают: женщина, получившая ожоги более 50% тела, пролежала в больнице 10 дней и умерла.

Жительница Гомеля, поджегшая себя на проходной фабрики ОАО "Коминтерн" и получившая ожоги более 50% тела, скончалась в больнице, сообщает корреспондент Sputnik из областного центра.

Как ранее сообщалось, женщина, облитая воспламеняющей жидкостью, подожгла себя на проходной завода со словами "У меня украли 18 лет стажа".

Причины, толкнувшие ее на отчаянный шаг, пока не известны.

Как пишет издание, удалось лишь выяснить, что в последние месяцы она занималась оформлением пенсии и у нее возникли трудности с восстановлением стажа в России.

До переезда в Беларусь она жила и работала в Карелии.

"Попытка самосожжения произошла 9 июня около 7:30, это случилось на проходной предприятия", — сообщает sputnik.by.
Сотрудница предприятия, облив себя горючей жидкостью, подожгла одежду зажигалкой. Пламя удалось сбить сотрудникам предприятия, которые были на проходной предприятия, они же вызвали скорую. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, была переведена на искусственную вентиляцию легких.

Погибшая — уроженка Гомельщины, после аварии на ЧАЭС некоторое время жила в Карелии. На предприятии ОАО "Коминтерн" 55-летняя женщина с 1999 года трудилась уборщицей. Недавно у нее умер муж. Проблем в коллективе у гомельчанки не было, материальное положение было стабильным.

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