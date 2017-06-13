Уникальные документы по истории и культуре Карелии XIV - XX веков появились в Интернете

Информационный портал Documenta Carelica содержит архивные документы по истории и культуре Карелии, находящиеся на хранении в Национальном архиве республики и Национальном архиве Финляндии.

Впервые в свободном доступе представлен широкий спектр оцифрованных архивных документов Нацархива Карелии по российской Карелии, в частности Приладожской Карелии, о традициях и культуре народов края.

Национальный архив Финляндии предоставляет комплекс оцифрованных материалов и карт по истории Карелии XIV - XX вв.

В частности, здесь можно найти: список населенных мест Олонецкой губернии. Петрозаводск (1894 год); Устав навигационной школы в городе Сортавала (08.11.1892 г.); письмо генерал-губернатора Великого княжества Финляндского олонецкому губернатору о направлении Императорским Александровским университетом для изучения животного мира Олонецкой и Архангельской губернии магистра философии Джона Сальберга. (1869 г) и др.

Открытие портала Documenta Carelica посвящено череде славных юбилеев - 100-летию обретения государственной независимости Финляндии (2017 г.) и 200-летию Национального архива Финляндии (2016 г.), 100-летию Республики Карелия (2020 г.) и 100-летию Национального архива Республики Карелия (2018 г.).

Информационный портал будет постепенно наполняться содержательно дополняющими друг друга документальными материалами двух архивов.

К участию в развитии и наполнении портала научно-справочными материалами приглашаются научные и культурные фонды и общества, государственные архивные службы и архивы, располагающие открытыми документами по тематике портала.