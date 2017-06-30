Новости. Общество
11:19, 30 Июня 2017
фото: Heikki Haapalainen / Yle

Университет Йоэнсуу случайно набрал 70 лишних студентов

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На факультет педагогики в университете в Йоэнсуу ошибочно приняли 151 нового студента вместо 80.

Как пишет Yle, 71 человек, подавший заявление на учебу в Университете Восточной Финляндии в Йоэнсуу получил ложное сведение о том, что его приняли на учебу на факультет педагогики.

По данным университета, ошибка произошла из-за человеческого фактора в процессе обработки информации. В общей сложности на специальность "учитель начальных и старших классов" набирают 80 человек. Часть студентов принимают в университет на основе оценок выпускных экзаменов лицея, а часть – на основе вступительных экзаменов.

Недоразумение касается тех, кто сдавал вступительные экзамены. Из них в университет приняли 32 человека, но информацию об успешной сдаче экзаменов отправили 103 молодым людям. Из них 22 человека даже успели утвердить предлагаемое университетом место.

Заметив свою ошибку, сотрудники университета отправили всем людям, которых не должны были принять в университет, письмо по электронной почте. Ситуацию обсудили также с Главным управлением образования Финляндии.

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