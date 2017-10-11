Университетский лицей Петрозаводска вновь отличился

Университетский лицей Петрозаводска вошёл в ТОП-100 лучших школ России по профильным направлениям, сообщили в администрации города.

МОУ "Университетский лицей" снова попал в ТОП образовательных учреждений Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по физико-математическому профилю.

При формировании рейтинга лучших Российских школ по профильным направлениям учитывались независимые от школ объективные показатели, такие как результаты ЕГЭ, результаты Всероссийской олимпиады школьников (заключительный и региональный этапы) и другие объективные показатели.

Перечень лучших школ ежегодно составляет Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", "Учительской газеты" и содействии Министерства образования и науки РФ.