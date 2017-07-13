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Новости. Общество
12:29, 13 Июля 2017

Липовецкий рассказал, как стал жертвой уплотнительной застройки в Петрозаводске

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Режиссер Олег Липовеций рассказал, как он купил квартиру с видом на озеро, а теперь вынужден смотреть на стоящий вплотную монструозный дом.

В соцсети известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий рассказал историю о том, как он стал заложником уплотнительной застройки:

- Когда у нас родилась дочь, мы купили квартиру в первом доме, только начинающего строиться, нового прекрасного микрорайончика на улице Сегежской. Перед покупкой квартиры сверились с планом будущего района, с кадастровым планом города, убедились, что нашему прекрасному виду с третьего этажа на Онежское озеро ничего не будет угрожать. Ведь между нашим домом и видом – только одна линия участка под индивидуальное строительство. Въехали в новую квартиру и зажили, любуясь на закаты и рассветы над голубым Онего.

Но длилось это недолго. Компания, которая строила наш район, разорилась. Право на застройку перешло к другой компании и… Тадам! Через некоторое время, на той самой единственной линии под индивидуальную застройку выросли многоквартирные дома и благополучно перекрыли прекрасный вид.

Интересно, сколько и какие именно жадные чиновники получили взяток и от каких жадных застройщиков за то, чтобы построить многоквартирные дома на участках под ИЖС?

Пришлось смириться. Но история этим не кончилась. У нашего дома есть свой небольшой огороженный участок земли, на котором, стараниями жильцов, появились качели, гриль, столик и скамеечки. Короче, полноценное место для семейного отдыха.

Как оказалось, вплотную к забору нашего райского участка, примыкает участок, полученный на льготных условиях много лет назад, человеком с инвалидностью, опять-таки под индивидуальное жилищное строительство. Ничего в этом плохого, конечно, нет. Даже наоборот. Забота государства о гражданах. Но, конечно, ничего этот человек с инвалидностью там не построил, поскольку, денег у него на это не было.

И пока этот район города представлял из себя замусоренную битым стеклом и разной гадостью из гаражей, поросшую кустарником скалу, этот небольшой треугольный кусочек земли, принадлежащий человеку с инвалидностью, никого не интересовал. Но вот, на берегу карьера вырос новый симпатичный район с инфраструктурой и… Тадам!

У треугольного маленького кусочка земли появился новый владелец. И построил… Ну, конечно! Совсем неиндивидуальный дом из двух секций, который сразу испортил внешний вид улицы, поскольку никак не вписан в пространство и не учитывает никакие градостроительные планы. А ещё этот монстрообразный жилой объект превратил наш милый отдельный участок в уже совсем не отдельный милый участок, поскольку встал этот дом метрах в 10 от нашего забора.

Мы удивились и полезли в кадастровый план. Догадываетесь?! Да–да! Именно "тадам!" Треугольный участок уже был разбит на три части и записан совсем по-другому.

В Администрация Петрозаводского городского округа нам ответили, что всё абсолютно законно. Мы скрипнули зубами и стали делать гриль перед пустыми, пока ещё, окнами нехорошего дома на треугольном участке.

Минул год, пришло новое лето, кто – то жадный решил, что слишком много пустой земли остаётся на треугольном участке и… Тадам! Начал строительство ещё одной секции, теперь уже вплотную примыкающей к нашему забору.

Вот и представьте, купили мы квартиры в прекрасном трёхэтажном одноподъездном шестиквартирном домике со своим участком и видом на Онежское озеро, а смотрим на стоящий вплотную монструозный дом.

Вот так очень жадные люди (чиновники и застройщики) лишают наш город привлекательности, а жителей города - веры в возможность планировать здесь свою жизнь. Зачем вкладывать свой труд и честно заработанные деньги туда, где тебя всё равно обманут?

На фото: Жёлтые домики - там, где живем мы.
Черные дома напротив - то, на что мы смотрим вместо синего озера.
Нечто кирпичное - нехороший дом на треугольном участке.

Линии отсыпанные щебнем - фундамент для новой секции.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2017-07-13 13:43:14
да абсолютно ........
Великое дело, ущемили его. Так бы на митинге
YellowSubmarine
2017-07-13 13:14:05
"Зачем вкладывать свой труд и честно заработанные деньги туда, где тебя всё равно обманут?"
Полностью с Вами согласен и искренне сочувствую, уважаемый Олег! В "Петромагазинске" ни у застройщиков, ни у чиновников от управления архитектуры и градостроительства нет ни совести, ни чести. Они сообща планомерно вот такими "законными" методами уничтожают у людей веру в своё будущее и будущее своих детей.
Однако Ваша история ещё "цветочки" по сравнению с "ягодками", которые КСМ вместе с АДминистрацией учудил в жилом комплексе "Снегири", г.Петрозаводск, где они (эти умники) проложили "проезжую часть" для четырёх многоквартирных домов прямо по земельным участкам четырёх "таунхаусов"!
Вывод напрашивается один - пора "валить"!
Пестик
2017-07-13 12:47:57
Новая книга ;" В стране дураков" скоро появится на прилавках....
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