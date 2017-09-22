Управление Почты России в Карелии помогало следователям вывести на чистую воду своего бывшего коллегу

В карельском управлении почты России прокомментировали уголовное дело в отношении бывшей начальницы Лоухского почтового отделения, которая присвоила деньги инвалида и ветерана.

Напомним, Лоухский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей начальницы местного почтового отделения, которая воровала деньги у ветерана и инвалида.

УФПС Республики Карелия сообщает, что предприятие оказало максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении бывшего сотрудника, а также активно сотрудничает с органами правопорядка по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев.

Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.