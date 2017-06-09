Управляющие организации Петрозаводска неправильно хранили опасные лампы

Прокуратура проверила деятельность управляющих организаций по сбору ртутьсодержащих ламп.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения организациями, управляющими многоквартирными домами, требований законодательства при сборе и размещении ртутьсодержащих ламп.

В соответствии с действующим законодательством сбор ртутьсодержащих ламп, используемых в местах общего пользования в многоквартирных домах, и их последующее размещение обеспечивают лица, управляющие многоквартирными домами на основании договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах.

При проведении проверки было установлено, что некоторые управляющие организации в домах, где до сих пор в помещениях общего пользования используются ртутьсодержащие лампы, ненадлежащим образом хранили отработанные лампы. Их не хранили в таре, обеспечивающей сохранность при погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. Не представляется возможным установить точный период хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Рядом управляющих организаций не было определено место для хранения отработанных ламп.

По выявленным нарушениям руководителям двух управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона, четырем руководителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.