Управляющую компанию в Петрозаводске наказали за плохую борьбу с крысами

Карельскую лифтовую компанию оштрафовали за то, что она не смогла защитить жильцов от крыс, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Петрозаводским городским судом удовлетворены требования Управления Роспотребнадзора по Карелии о привлечении к административной ответственности ООО УО "Карельская лифтовая компания" за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении дератизации.

Должностными лицами карельского Роспотребнадзора установлено, что ООО УО "Карельская лифтовая компания" при управлении многоквартирным домом в Петрозаводске нарушило требования санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий и санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

Нарушения выразились в невыполнении инженерно-технических мероприятий по защите жилого дома от грызунов: имеются отверстия в деревянном полу подвального помещения, дверь в мусороприемную камеру обита металлом, разрушенным в нижней части.

Своими действиями Карельская лифтовая компания совершила административное правонарушение.

Суд пришел к выводу о доказанности вины ООО УО "Карельская лифтовая компания" в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.