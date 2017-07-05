Уровень смертности в Карелии превысил показатели СЗФО и России

В правительстве Карелии рассказали о состоянии здоровья населения республики.

По словам министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич, в 2016 году число умерших жителей Карелии превысило число родившихся в 1,2 раза. Коэффициент естественной убыли населения составил 2,8 промилле.

Рождаемость в прошлом году в Карелии снизилась по сравнению с 2015 годом на 1,6% и составила 12 родившихся на 1 тысячу человек населения.

В 2016 году в Карелии умерли 9312 человек, что на 338 человек меньше, чем в 2015 году.

Произошло снижение уровня смертности населения с 15,3 до 14,8 умерших на 1 тысячу населения, или на 3,3%.

"Однако данный показатель смертности остается выше установленного целевого показателя и превышает средний показатель по СЗФО и средний по Россииской Федерации", - уточнила Лазаревич.

За последние пять лет изменилась возрастная структура населения. Доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась с 22,9% до 25,4%.

На начало 2017 года численность постоянного населения Карелии составила 627 тысяч человек, из которых 80% живет в городах.