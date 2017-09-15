Уровень "субъективной" бедности в Карелии ниже среднероссийского

Каждая пятая семья в Карелии призналась, что ей хватает денег только на еду или не хватает даже на нее.

Это следует из доклада "Мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения", подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Уровень "субъективной" бедности был определен в первом квартале 2017 года по результатам опросов населения.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".