Уровень толерантности в Карелии выше, чем в среднем в России, но расслабляться не стоит

Круглый стол на тему межнациональных отношений собрал чиновников, представителей центров межнационального сотрудничества, руководителей центров национальных культурных автономий.

В столице Карелии 20 сентября открылся круглый стол на тему "Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем социальной и культурной адаптации мигрантов в Республике Карелия". На встрече замминистра по вопросам национальной политики Александра Ершова вручила благодарственные письма и подарки представителям районных библиотек и Петрозаводской централизованной системы, на базе которых работают центры межнационального сотрудничества. Их в Карелии сейчас более десяти.

Такие центры начали создавать в 2007 году, после небезызвестных событий 2006 года в Кондопоге. Пилотными городами стали Сортавала, Олонец и Кондопога. Недавно последний из таких центров открыли в Калевале. Их задачами является профилактика межнациональной розни, экстремизма, вопросы адаптации мигрантов. В 2016 году центры провели в Карелии 43 мероприятия, участниками которых стали 1700 человек. За консультациями в центры обратились 109 приезжих.

Сейчас в Карелии проживают люди около 130 национальностей, работают 74 национальных культурных автономии, среди них 30 объединений славянских народов, 30 – финно-угорских.

- Понятно, что огромных денег на национальную политику нет, но мы стараемся присутствовать во всех районах Карелии с помощью мероприятий, информации, - отметила Александра Ершова, поблагодарившая общественников, принимающих активное участие в укреплении межнациональных отношений.

Среди недавних мероприятий, проведенных министерством по национальной политике, - диктант на карельском языке, который был проведен с помощью Союза карельского народа и собрал порядка 300 участников. А в деревне Крошнозеро 2 сентября на одной площадке состоялись Карельские мужские игры и татарский праздник Сабантуй. В 2018 году планируют организовать новый проект – этно-пресс-клуб.

Участники круглого стола отметили, что приток мигрантов в Карелии меньше, ауровень толерантности выше, чем в целом по России – 80 процентов против 74. "Это не значит, что можно расслабляться. Приходит новое время, появляются новые мигранты, новые вызовы", - отметили на встрече.