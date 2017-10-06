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Новости. Общество
08:05, 06 Октября 2017

Уроженец Петрозаводска покинул пост замминистра образования России и нашел новую работу в Москве

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Заместитель министра образования России, уроженец Петрозаводска Вениамин Каганов ушел с поста замминистра образования.

Как пишет "Коммерсант", должность он покинул еще в сентября.

При этом Каганов уже нашел новую работу и стал председателем управляющего совета школы №2030 города Москва.

По данным РИА Новости, Вениамин Шаевич Каганов родился 23 апреля 1958 года в городе Петрозаводске.

В 1980 году окончил физико‑математический факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "физика". Кандидат экономических наук.
С 1980 года по 1983 год — инженер научно‑исследовательского сектора (НИС) Петрозаводского государственного университета.
В 1983‑1993 годах — на комсомольской работе. Занимал выборные должности в Карельском обкоме ВЛКСМ, был заведующим отделом ЦК ЛКСМ РСФСР, секретарем ЦК Российского союза молодежи.
В 1993‑1994 годах — директор ООО "Центр "Возрождение предпринимательства".
С 1994 года по 2003 год Вениамин Каганов был проректором Академии менеджмента и рынка (Москва).
В 2003 году занимал пост директора НОУ "Институт предпринимательства и инвестиций".
С 2003 года по 2007 год — ректор Академии менеджмента и рынка.
В 2007-2010 годах был ректором НОУ "Корпоративный университет "Норильский Никель".
В 2010 году — ректор Академии менеджмента и рынка.
В феврале 2011 года Каганов был назначен первым заместителем руководителя департамента образования города Москвы.
25 июня 2013 года распоряжением правительства РФ Вениамин Каганов назначен заместителем министра образования и науки РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-06 08:49:43
Ещё бы "Шаевич" работу не нашёл , в свои то 59 лет.
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