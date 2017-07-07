Уроженка Карелии стала министром ЖКХ Крыма

Родившаяся в Беломорском районе Карелии Марина Горбатюк возглавила министерство ЖКХ Республики Крым.

Об этом сообщает Комсомольская правда в Крыму.

Марина Горбатюк родилась 28 апреля 1965 года в поселке Летнереченский, Беломорского района, Карелия. Образование высшее.

Трудовую деятельность начала в 1983 году бухгалтером, работая в Судакском горторге, доме отдыха "Судак", главным бухгалтером в пансионате "Львовский железнодорожник".

В 2010-2011 годах — управляющий делами исполнительного комитета Судакского городского совета. Была заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Судакского городского совета. С 2014 года — первый заместитель главы администрации Судака.